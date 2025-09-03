Сила бренда Spotify ещё велика, однако в России уже есть три музыкальных сервиса, которые распределили между собой слушателей, так что если стриминг перестанет работать, трагедии не будет. Об этом в беседе с НСН рассказал российский музыкальный и медиаменеджер Сергей Балдин.

Музыкальный стриминговый сервис Spotify официально обновил свои условия использования - они вступят в силу с 26 сентября 2025 года. Теперь пользователи смогут получать доступ только к той версии Spotify, которая доступна в их стране проживания, и по ценам, установленным для данного региона. Это означает, что семейные и другие подписки, оформленные в странах без официальной поддержки Spotify, могут перестать работать и стать недоступны уже в октябре. Балдин отметил, что та же «Яндекс Музыка» уже обогнала Spotify.