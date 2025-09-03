Осталось только имя: Почему россияне не заметят ухода Spotify
Spotify любят, однако сервис уже проигрывает по прослушиваниям российским игрокам, заявил НСН Сергей Балдин.
Сила бренда Spotify ещё велика, однако в России уже есть три музыкальных сервиса, которые распределили между собой слушателей, так что если стриминг перестанет работать, трагедии не будет. Об этом в беседе с НСН рассказал российский музыкальный и медиаменеджер Сергей Балдин.
Музыкальный стриминговый сервис Spotify официально обновил свои условия использования - они вступят в силу с 26 сентября 2025 года. Теперь пользователи смогут получать доступ только к той версии Spotify, которая доступна в их стране проживания, и по ценам, установленным для данного региона. Это означает, что семейные и другие подписки, оформленные в странах без официальной поддержки Spotify, могут перестать работать и стать недоступны уже в октябре. Балдин отметил, что та же «Яндекс Музыка» уже обогнала Spotify.
«Я думаю, что в Spotify представлены практически все те же треки, которые представлены на нашей территории. Но потребление музыки с этого сервиса в России очень ограничено по понятным причинам, а на других территориях русскоязычный контент не потребляется. По поводу того, сколько они с этого получают, не возьмусь судить. Могу сказать только одно, что музыка для молодежного сегмента там востребована в большей степени, чем на других сервисах. Обновление условий, конечно, ограничит количество слушателей. Значит, и количество стримов будет меньше. Если говорить о популярности, то сила этого бренда очень большая. А если говорить о реальном потреблении, то, конечно, «Яндекс» сейчас гораздо больше. Тут уже все определено. У нас есть три российских сервиса: «Яндекс Музыка», «VK Музыка» и «Звук». Вот они уже в полном объеме могут заменить этот сервис», - подытожил он.
Ранее стало известно, что совокупная выручка музыкальных стримингов в России по итогам 2024 года составила 38 млрд рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
