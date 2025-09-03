«Сегодня на рынке доступны системы безопасности на любой кошелек. Проводные системы безопасности более дешевые, радиоканальные системы, где не нужно тянуть провода, не нужно тратить много времени на установку, немного подороже, но они современные, не портят интерьер. Можно поставить любую систему безопасности в любом количестве, временные характеристики по оборудованию сводятся к нескольким часам. Стоимость охраны квартиры начинается от 200 рублей за месяц, а частного дома — в районе 1500 рублей в месяц. У нас получается так, что человек, который заключил договор на охрану квартиры, заключает договор на охрану дома. Это востребованная услуга как среди юридических, так и среди физических лиц. Есть и такая услуга, как охрана автотранспорта, — мы обеспечиваем охрану более тысячи автомобилей», — сказал Кирсанов.

Ранее Кирсанов заявил, что для того, чтобы защитить имущество от воров, желательно подружиться с соседями и попросить их приглядывать за квартирой, когда хозяев нет дома, а также не рассказывать о командировке или отпуске в соцсетях.

