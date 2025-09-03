Россиянам рассказали, как снизить риски развития сахарного диабета
Для того, чтобы снизить риски развития сахарного диабета второго типа, следует заниматься физически активными занятиями. Об этом сайту aif.ru заявила врач-терапевт Надежда Чернышова.
По её словам, это прогулки, спортивные тренировки и плавание, к которым необходимо добавить правильное питание, подобранное с помощью диетолога или терапевта.
Она отметила, что для профилактики развития сахарного диабета второго типа также важно периодически сдавать кровь, определяя уровень глюкозы в крови.
«Это особенно важно, когда у родственников, прежде всего у родителей или у дедушек или бабушек, был сахарный диабет второго типа, потому что здесь наследственность играет не последнюю роль», – заключила Чернышова.
Ранее врач-терапевт Сури Дадашева заявила, что диабет на ранних стадиях можно скорректировать диетой, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экономист Змиев: Снижение ключевой ставки обернется «кредитным пузырем»
- Осталось только имя: Почему россияне не заметят ухода Spotify
- В Белгородской области при атаке дрона пострадал мирный житель
- Про деньги и приключения: Какие книги читают современные подростки
- Российская армия поразила используемую ВСУ транспортную инфраструктуру Украины
- Мария Захарова рассказала, как ее удивила музыка в Анапе
- Россиянам рассказали, как снизить риски развития сахарного диабета
- В Росгвардии рассказали, как дружба с соседями защитит имущество от воров
- Великобритания ввела санкции против матери Рамзана Кадырова
- Театр «Модерн» раскрыл, чем удивит публику в новом сезоне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru