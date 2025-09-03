Россиянам рассказали, как снизить риски развития сахарного диабета

По её словам, это прогулки, спортивные тренировки и плавание, к которым необходимо добавить правильное питание, подобранное с помощью диетолога или терапевта.

Она отметила, что для профилактики развития сахарного диабета второго типа также важно периодически сдавать кровь, определяя уровень глюкозы в крови.

«Это особенно важно, когда у родственников, прежде всего у родителей или у дедушек или бабушек, был сахарный диабет второго типа, потому что здесь наследственность играет не последнюю роль», – заключила Чернышова.

Ранее врач-терапевт Сури Дадашева заявила, что диабет на ранних стадиях можно скорректировать диетой, сообщает «Свободная пресса».

