Российская армия поразила используемую ВСУ транспортную инфраструктуру Украины

Президент России и председатель КНДР общались в Пекине суммарно более двух с половиной часов Россия запросила у Китая разъяснения об условиях безвизового въезда россиян в КНР Министр обороны Великобритании Джон Хили прибыл на Украину Досрочное голосование на выборах губернатора стартовало в Севастополе Американские таможенники пресекли ввоз в страну 11 тыс поддельных Лабубу