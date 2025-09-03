Российская армия поразила используемую ВСУ транспортную инфраструктуру Украины
3 сентября 202514:17
Российские войска нанесли поражение транспортной инфраструктуре Украины, которая используется в интересах её Вооружённых сил (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что для нанесения удара использовались авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.
Отмечается, что также были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 168 районах.
Ранее в российском военном ведомстве заявили о нанесении удара по предприятиям топливной инфраструктуры Украины, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Росгвардии заявили, что стоимость охраны жилья начинается от 200 рублей в месяц
- Экономист Змиев: Снижение ключевой ставки обернется «кредитным пузырем»
- Осталось только имя: Почему россияне не заметят ухода Spotify
- В Белгородской области при атаке дрона пострадал мирный житель
- Про деньги и приключения: Какие книги читают современные подростки
- Российская армия поразила используемую ВСУ транспортную инфраструктуру Украины
- Мария Захарова рассказала, как ее удивила музыка в Анапе
- Россиянам рассказали, как снизить риски развития сахарного диабета
- В Росгвардии рассказали, как дружба с соседями защитит имущество от воров
- Великобритания ввела санкции против матери Рамзана Кадырова
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru