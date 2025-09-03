Российская армия поразила используемую ВСУ транспортную инфраструктуру Украины

Российские войска нанесли поражение транспортной инфраструктуре Украины, которая используется в интересах её Вооружённых сил (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны: Нанесен удар по используемой ВСУ портовой инфраструктуре

В ведомстве уточнили, что для нанесения удара использовались авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Отмечается, что также были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 168 районах.

Ранее в российском военном ведомстве заявили о нанесении удара по предприятиям топливной инфраструктуры Украины, сообщает RT.


ФОТО: РИА Новости//Павел Львов
