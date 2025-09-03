В Белгородской области при атаке дрона пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в посёлке Красная Яруга Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадавший был доставлен в Краснояружскую ЦРБ, где ему был поставлен предварительный диагноз — баротравма.
«Для дальнейшего обследования бригада СМП доставит пмужчину в городскую больницу №2 Белгорода», - написал он.
Ранее Гладков заявил, что в Шебекино Белгородской области в результате детонации украинского беспилотника был ранен мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
