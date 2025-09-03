В Белгородской области при атаке дрона пострадал мирный житель

По его словам, пострадавший был доставлен в Краснояружскую ЦРБ, где ему был поставлен предварительный диагноз — баротравма.

«Для дальнейшего обследования бригада СМП доставит пмужчину в городскую больницу №2 Белгорода», - написал он.

Ранее Гладков заявил, что в Шебекино Белгородской области в результате детонации украинского беспилотника был ранен мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

