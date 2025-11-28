Россиянам рассказали о курсе доллара в случае снятия санкций с РФ
В случае частичной отмены антироссийских санкций курс доллара опустится до 70 рублей. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.
Он отметил, что при этом следует учитывать, какие именно ограничения снимут - против российского экспорта или ограничивающие зарубежный импорт, а может и по обоим направлениям.
«Но реакция не будет равномерной. Если представить, что часть санкций снята, то можно предположить первоначально сильный импульс укрепления рубля», — указал Бахтин.
Эксперт добавил, что «на горизонте пары месяцев» после снижение курса американской валюты до 70 рублей ситуация стабилизируется, и он вернется к уровню 80–90 рублей.
Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что равновесным, по его мнению, является курс доллара в 98-105 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
