Великобритания ввела санкции против российской нефти и угля

Лондон объявил о введении новый санкций против России. Они предусматривают ограничения на импорт российского золота, нефти и нефтепродуктов, а также угля.

«Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции, и золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямым или непрямым путем этих продуктов», - говорится в сообщении, размещенном на сайте британского кабмина.

При этом, как отмечается в документе, запрет на импорт золота вступает в действие с 21 июля, на импорт угля с 10 августа, а нефти с 31 декабря 2022 года.

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Кроме того, правительство Великобритании запрещает оказывать техподдержку и брокерские услуги российским компаниям. Вводится запрет на предоставление финансовых сервисов.

Ранее СМИ сообщали, что Запад придумал большую лазейку в санкциях для покупки российского золота.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НефтьУгольЗолотоВеликобританияСанкции Против России
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