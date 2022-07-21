Великобритания ввела санкции против российской нефти и угля

Лондон объявил о введении новый санкций против России. Они предусматривают ограничения на импорт российского золота, нефти и нефтепродуктов, а также угля.

«Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции, и золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямым или непрямым путем этих продуктов», - говорится в сообщении, размещенном на сайте британского кабмина.

При этом, как отмечается в документе, запрет на импорт золота вступает в действие с 21 июля, на импорт угля с 10 августа, а нефти с 31 декабря 2022 года.