Великобритания ввела санкции против российской нефти и угля
Лондон объявил о введении новый санкций против России. Они предусматривают ограничения на импорт российского золота, нефти и нефтепродуктов, а также угля.
«Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции, и золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямым или непрямым путем этих продуктов», - говорится в сообщении, размещенном на сайте британского кабмина.
При этом, как отмечается в документе, запрет на импорт золота вступает в действие с 21 июля, на импорт угля с 10 августа, а нефти с 31 декабря 2022 года.
Кроме того, правительство Великобритании запрещает оказывать техподдержку и брокерские услуги российским компаниям. Вводится запрет на предоставление финансовых сервисов.
Ранее СМИ сообщали, что Запад придумал большую лазейку в санкциях для покупки российского золота.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+5 685 / сут.
Умерли
382 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 317 / сут.
- В США признали оказание помощи украинской армии частными космическими компаниями
- Великобритания ввела санкции против российской нефти и угля
- «Их грехи»: Медведев рассказал, в чем Россия не виновата
- В Польше молодежь устроила акцию протеста из-за флагов Украины
- Машиностроительная компания Wärtsilä ушла с российского рынка
- Генконсул РФ заявил, что Норвегия проверяет грузы для Баренцбурга
- Во Франции предрекли гибель Запада из-за антироссийских санкций
- Володин: Украина вмешалась в выборы в США
- Производители медтехники предупредили о риске ее дефицита в российских больницах
- Американский генерал допустил, что Украина получит западные истребители
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru