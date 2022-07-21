В США заявили о провале «санкционного блицкрига» против России
На Западе нарастают усталость и страх из-за санкций против России, сообщает Newsweek.
Ограничения создали для западных стран множество проблем, в том числе нарастающую устойчивую инфляцию, дорожающий бензин и неуверенность в стабильности поставок природного газа в отопительный сезон, до которого осталось всего несколько недель, пишет американское издание.
Также нарастает политическая неопределенность. Подтверждением этому является отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, одного из самых стойких европейских сторонников Украины.
«Планы задушить нашу страну [Россию] санкциями не работают. Бездумное введение ограничений против нас только усугубляет ситуацию в экономике США», - приводит издание слова посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.
«Санкционного блицкрига» не получилось, отмечает Newsweek.
Тем временем, комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал седьмой пакет антироссийских санкций. Новые ограничения включают, помимо прочего, эмбарго на золото.
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