В США заявили о провале «санкционного блицкрига» против России

На Западе нарастают усталость и страх из-за санкций против России, сообщает Newsweek.

Захарова заявила, что угрозы США ввести новые антироссийские санкции не достигли цели

Ограничения создали для западных стран множество проблем, в том числе нарастающую устойчивую инфляцию, дорожающий бензин и неуверенность в стабильности поставок природного газа в отопительный сезон, до которого осталось всего несколько недель, пишет американское издание.

Также нарастает политическая неопределенность. Подтверждением этому является отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, одного из самых стойких европейских сторонников Украины.

«Планы задушить нашу страну [Россию] санкциями не работают. Бездумное введение ограничений против нас только усугубляет ситуацию в экономике США», - приводит издание слова посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

«Санкционного блицкрига» не получилось, отмечает Newsweek.

Тем временем, комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал седьмой пакет антироссийских санкций. Новые ограничения включают, помимо прочего, эмбарго на золото.

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