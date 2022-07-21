В США заявили о провале «санкционного блицкрига» против России

Ограничения создали для западных стран множество проблем, в том числе нарастающую устойчивую инфляцию, дорожающий бензин и неуверенность в стабильности поставок природного газа в отопительный сезон, до которого осталось всего несколько недель, пишет американское издание.

Также нарастает политическая неопределенность. Подтверждением этому является отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, одного из самых стойких европейских сторонников Украины.

«Планы задушить нашу страну [Россию] санкциями не работают. Бездумное введение ограничений против нас только усугубляет ситуацию в экономике США», - приводит издание слова посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

«Санкционного блицкрига» не получилось, отмечает Newsweek.

Тем временем, комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал седьмой пакет антироссийских санкций. Новые ограничения включают, помимо прочего, эмбарго на золото.

