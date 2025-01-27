Великобритания ввела новые санкции против Белоруссии

В частности, санкции введены в отношении председателя ЦИК Белоруссии Игоря Карпенко, а также руководителя Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Андрея Ананенко и его заместителя Михаила Бедункевича.

Кроме того, под ограничения попали специализирующееся на научно-исследовательской работе и производстве радиолокационных систем предприятие ОАО «Алевкурп», предприятие по производству боеприпасов ОАО «Завод «Легмаш» и КБ «Беспилотные вертолёты».

Отмечается, что новые санкции были введены совместно с Канадой после президентских выборов в Белоруссии, которые в британском МИД назвали «фиктивными».

«Великобритания вместе со своими партнёрами продолжит поддерживать народ Белоруссии и разоблачать тех, кто отказывает ему в законном праве на свободу и демократию», - говорится в заявлении министерства.

Ранее победивший на выборах президента Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему «фиолетово», признают ли итоги голосования в Евросоюзе или нет, пишут «Известия».

