Великобритания ввела новые санкции против Белоруссии
Власти Великобритании расширили список санкций против Белоруссии. Как заявили в британском МИД, в «чёрный» список попали шесть физических лиц и три компании «оборонного сектора».
В частности, санкции введены в отношении председателя ЦИК Белоруссии Игоря Карпенко, а также руководителя Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Андрея Ананенко и его заместителя Михаила Бедункевича.
Кроме того, под ограничения попали специализирующееся на научно-исследовательской работе и производстве радиолокационных систем предприятие ОАО «Алевкурп», предприятие по производству боеприпасов ОАО «Завод «Легмаш» и КБ «Беспилотные вертолёты».
Отмечается, что новые санкции были введены совместно с Канадой после президентских выборов в Белоруссии, которые в британском МИД назвали «фиктивными».
«Великобритания вместе со своими партнёрами продолжит поддерживать народ Белоруссии и разоблачать тех, кто отказывает ему в законном праве на свободу и демократию», - говорится в заявлении министерства.
Ранее победивший на выборах президента Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему «фиолетово», признают ли итоги голосования в Евросоюзе или нет, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru