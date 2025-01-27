ЕС ввел санкции против троих «офицеров ГРУ» за кибератаки

Отмечается, что они «ответственны или вовлечены в кибератаки с существенным эффектом, который представляет внешнюю угрозу странам - членам ЕС».

Ранее в понедельник, 27 января, министры иностранных дел 27 стран ЕС одобрили продление санкций против России еще на полгода.



