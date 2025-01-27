ЕС ввел санкции против троих «офицеров ГРУ» за кибератаки
27 января 202518:28
Евросоюз внес в стоп-лист троих граждан России, которые, как утверждается, работают офицерами ГРУ и ответственны за организацию кибератак на страны ЕС. Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.
В санкционный список включены Николай Корчагин, Виталий Шевченко и Юрий Денисов.
Отмечается, что они «ответственны или вовлечены в кибератаки с существенным эффектом, который представляет внешнюю угрозу странам - членам ЕС».
Ранее в понедельник, 27 января, министры иностранных дел 27 стран ЕС одобрили продление санкций против России еще на полгода.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о кинопробах в колонии
- Словацкая оппозиция обвинила противников санкций против России в госизмене
- Актриса Лужина пожаловалась на боли в сердце из-за мошенников
- Великобритания ввела новые санкции против Белоруссии
- ЕС ввел санкции против троих «офицеров ГРУ» за кибератаки
- Лавров исключил выход России из ЮНЕСКО
- Путин: Показатель бедности в России находится на удовлетворительном уровне
- Умерла получившая российское гражданство экс-советница Рейгана
- Пол Маккартни и Элтон Джон призвали ограничить применение ИИ в музыке
- СМИ: Экс-главу района Курганской области осудили за превышение полномочий
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru