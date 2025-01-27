ЕС ввел санкции против троих «офицеров ГРУ» за кибератаки

Евросоюз внес в стоп-лист троих граждан России, которые, как утверждается, работают офицерами ГРУ и ответственны за организацию кибератак на страны ЕС. Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.

В санкционный список включены Николай Корчагин, Виталий Шевченко и Юрий Денисов.

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Отмечается, что они «ответственны или вовлечены в кибератаки с существенным эффектом, который представляет внешнюю угрозу странам - членам ЕС».

Ранее в понедельник, 27 января, министры иностранных дел 27 стран ЕС одобрили продление санкций против России еще на полгода.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:КибератакиСанкции ЕС

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