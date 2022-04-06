Великобритания ввела блокирующие санкции против МКБ и Сбера
Власти Великобритании объявила о новых санкциях против российских юридических и физических лиц, под которые впервые попал Московский кредитный банк, активы которого, вместе с активами Сбербанка, были полностью заморожены, сообщает пресс-служба британского правительства.
В заявлении говорится, что в чёрный список попали глава «Газпром нефти» Александр Дюков, председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон и бизнесмен Борис Ротенберг - их активы в Великобритании будут заморожены, въезд на территорию Соединённого Королевства запрещён.
Аналогичные ограничения вводятся в отношении главы АЛРОСА Сергея Иванова, главы «Газпромбанка» Андрея Акимовв, главы «КамАЗа» Сергея Когогина, основного бенефициара «ФосАгро» Андрея Гурьева и одного из владельцев «Акрона» Вячеслава Кантора.
Также Великобритания установила эмбарго на экспорт оборудования для нефтепереработки, на импорт российских товаров из железа и стали, запрещены инвестиции в российские проекты.
Ранее США объявили о вводе новых блокирующих санкций против Сбербанка и Альфа-банка, а также персональных ограничений в отношении президента России Владимира Путина и его совершеннолетних детей, жены и дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
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