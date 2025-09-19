Великобритания в очередной раз расширила список санкций против России

Власти Великобритании в очередной раз расширили список санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба британского кабмина.

Бессент: Вторичные санкции ЕС завершат конфликт на Украине за 60 дней

В частности, в «чёрный» список попали российская IT-компания Aeza Group и вертолётной компания HeliCo Group.

Также под британские санкции попали грузинский бизнесмен Леван Васадзе и бывший генпрокурор Грузии Отар Парцхаладзе, который Лондон обвинил в поддержке действий России на Украине.

Кроме того, рестрикции введены в отношении двух танкера, якобы доставляющих нефть из РФ в порт Батуми.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 19-й пакет антироссийских санкций Евросоюза предусматривает рестрикции против 45 российских и зарубежных компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСанкции Против РоссииВеликобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры