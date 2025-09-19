Великобритания в очередной раз расширила список санкций против России
Власти Великобритании в очередной раз расширили список санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба британского кабмина.
В частности, в «чёрный» список попали российская IT-компания Aeza Group и вертолётной компания HeliCo Group.
Также под британские санкции попали грузинский бизнесмен Леван Васадзе и бывший генпрокурор Грузии Отар Парцхаладзе, который Лондон обвинил в поддержке действий России на Украине.
Кроме того, рестрикции введены в отношении двух танкера, якобы доставляющих нефть из РФ в порт Батуми.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 19-й пакет антироссийских санкций Евросоюза предусматривает рестрикции против 45 российских и зарубежных компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Великобритания в очередной раз расширила список санкций против России
- Моника Беллуччи и Тим Бёртон объявили о расставании
- Россияне рассказали о месячных тратах на еду
- Глава Еврокомиссии раскрыла подробности 19-го пакета санкций против России
- В российских кинотеатрах покажут фильм «Чапаев» 1934 года
- Небензя: Встреча Лаврова и Рубио планируется на полях сессии Генассамблеи ООН
- Генерал Липовой объяснил, что будет дальше с войсками РЭБ
- Россиянам пообещали, что без лифтов после 2030 года они не останутся
- Телеграм: в КПРФ испугались панков, а в Киеве – русских детей
- Россиянам объяснили, в каком случае эмодзи признают оскорблением
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru