Великобритания в очередной раз расширила список санкций против России

В частности, в «чёрный» список попали российская IT-компания Aeza Group и вертолётной компания HeliCo Group.

Также под британские санкции попали грузинский бизнесмен Леван Васадзе и бывший генпрокурор Грузии Отар Парцхаладзе, который Лондон обвинил в поддержке действий России на Украине.

Кроме того, рестрикции введены в отношении двух танкера, якобы доставляющих нефть из РФ в порт Батуми.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 19-й пакет антироссийских санкций Евросоюза предусматривает рестрикции против 45 российских и зарубежных компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

