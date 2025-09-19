«Международное движение сатанизма» внесли в список террористов и экстремистов

Признанное в РФ экстремистским и запрещённое «Международное движение сатанизма» было внесено в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает RT.

Путин приравнял экстремистские сообщества к экстремистским организациям

Решение о признании «Международного движения сатанизма» экстремистским, а также о его запрете, было принято Верховным судом РФ в июле 2025 года.

В Генпрокуратуре России указали, что данное движение связано с проявлениями радикального национализма и неонацизма. Кроме того было отмечено, что участники движения совершают различные преступления.

Ранее председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что «Международное движение сатанизма» - это «вполне организованная сила», которая пытается привести общество «к уничтожению традиционных ценностей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

