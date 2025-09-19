Евросоюз предложил ограничить доступ России к ИИ и геоданным
19 сентября 202516:35
Евросоюз предложил ограничить доступ России к технологиям. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
Как пишет RT, соответствующие рестрикции предложено включить в новый 19-й пакет антироссийских санкций.
«Эти санкции ограничат доступ России к технологиям искусственного интеллекта и геопространственным данным», - сказала Каллас.
Ранее стало известно, что Евросоюз планирует ввести санкции против российской платежной системы «Мир», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
