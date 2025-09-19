Евросоюз предложил ограничить доступ России к ИИ и геоданным

Евросоюз предложил ограничить доступ России к технологиям. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Великобритания в очередной раз расширила список санкций против России

Как пишет RT, соответствующие рестрикции предложено включить в новый 19-й пакет антироссийских санкций.

«Эти санкции ограничат доступ России к технологиям искусственного интеллекта и геопространственным данным», - сказала Каллас.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует ввести санкции против российской платежной системы «Мир», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Анна Башкирова/Создано ИИ/ТАСС
