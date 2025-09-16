Бессент: Вторичные санкции ЕС завершат конфликт на Украине за 60 дней
Страны Евросоюза могут существенно ускорить завершение конфликта на Украине. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент.
Он указал, что для этого Европе следует ввести «существенные вторичные пошлины для покупателей российской нефти», пишет RT.
«Я гарантирую вам... тогда конфликт закончится через 60 или 90 дней», - подчеркнул американский министр.
Бессент добавил, что Вашингтон не будет вводить пошлины из-за покупок российской нефти, пока этого не сделает Европа.
Ранее научный руководитель центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович заявил «Радиоточке НСН», что Россия перешла на бартер в торговле с Китаем, так как Пекин опасается санкций со стороны США.
