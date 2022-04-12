Джонсон и Байден условились увеличивать экономическое давление на РФ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден условились продолжать экономическое давление на РФ в качестве ответа военную спецоперацию на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую канцелярию по итогу разговора политиков.

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Также стороны договорились решительно положить конец зависимости Запада от российских энергоресурсов. Помимо этого Байден и Джонсон согласились на необходимости увеличения помощи военной и экономической Украине.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Байден
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