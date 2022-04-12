Джонсон и Байден условились увеличивать экономическое давление на РФ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден условились продолжать экономическое давление на РФ в качестве ответа военную спецоперацию на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую канцелярию по итогу разговора политиков.
Также стороны договорились решительно положить конец зависимости Запада от российских энергоресурсов. Помимо этого Байден и Джонсон согласились на необходимости увеличения помощи военной и экономической Украине.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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