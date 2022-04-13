Вице-премьер: Просадка экономики России уже началась
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что «просадка российской экономики» уже началась. По его словам, причиной этому стали логистические ограничения и недостаток ликвидности.
Вместе с тем во время выступления в Совете Федерации вице-премьер отметил, что это пока почти не сказалось на рынке труда.
Белоусов подчеркнул, что «просадка» экономики - это один из главных рисков нынешнего времени.
Чиновник сообщил, что в промышленности и торговле снижение объемов производства составило порядка 11%, в других секторах - 9-10%.
В России после начала военной операции на Украине уровень безработицы может подняться примерно до 5,7–7,5%, что будет соответствовать показателям 2009 года, достигшим тогда 7,8%. Об этом ранее сообщило РБК со ссылкой на гендиректора сервиса по поиску работы HeadHunter Михаила Жукова.
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