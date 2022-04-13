Вице-премьер: Просадка экономики России уже началась

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что «просадка российской экономики» уже началась. По его словам, причиной этому стали логистические ограничения и недостаток ликвидности.

Вместе с тем во время выступления в Совете Федерации вице-премьер отметил, что это пока почти не сказалось на рынке труда.