Вице-премьер: Просадка экономики России уже началась

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что «просадка российской экономики» уже началась. По его словам, причиной этому стали логистические ограничения и недостаток ликвидности.

Вместе с тем во время выступления в Совете Федерации вице-премьер отметил, что это пока почти не сказалось на рынке труда.

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Белоусов подчеркнул, что «просадка» экономики - это один из главных рисков нынешнего времени.

Чиновник сообщил, что в промышленности и торговле снижение объемов производства составило порядка 11%, в других секторах - 9-10%.

В России после начала военной операции на Украине уровень безработицы может подняться примерно до 5,7–7,5%, что будет соответствовать показателям 2009 года, достигшим тогда 7,8%. Об этом ранее сообщило РБК со ссылкой на гендиректора сервиса по поиску работы HeadHunter Михаила Жукова.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ЭкономикаПравительство России
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