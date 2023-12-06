Великобритания объявила о расширении санкционного списка против России

Как сообщает пресс-служба британского правительства, санкции вводятся в отношении граждан и компаний, которые связаны с разработкой и производством дронов и компонентов ракет, а также импортом и поставкой электронных компонентов. В частности, в «чёрный» список попал конструктор беспилотника «Ланцет» Александр Захаров и члены его семьи.

Также под британские санкции попали фирмы из Белоруссии, Китая, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистана, которые якобы связаны с ЧВК «Вагнер» и военной группой «Русич», имеют отношение к перевозке российской нефти по цене выше ценового потолка.

«Мы продолжим усиливать давление на Россию и принимать жёсткие меры в отношении третьих сторон, предоставляющих Москве ограниченные товары и технологии, где бы они ни находились», - подчеркнули в кабмине Великобритании.

Ранее минторг США ввел экспортные ограничения в отношении 28 компаний из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

