Великобритания объявила о расширении санкционного списка против России
Великобритания объявила о расширении санкционного списка против России, в который включили 46 физических и юридических лиц, «снабжающих и финансирующих российскую военную машину».
Как сообщает пресс-служба британского правительства, санкции вводятся в отношении граждан и компаний, которые связаны с разработкой и производством дронов и компонентов ракет, а также импортом и поставкой электронных компонентов. В частности, в «чёрный» список попал конструктор беспилотника «Ланцет» Александр Захаров и члены его семьи.
Также под британские санкции попали фирмы из Белоруссии, Китая, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистана, которые якобы связаны с ЧВК «Вагнер» и военной группой «Русич», имеют отношение к перевозке российской нефти по цене выше ценового потолка.
«Мы продолжим усиливать давление на Россию и принимать жёсткие меры в отношении третьих сторон, предоставляющих Москве ограниченные товары и технологии, где бы они ни находились», - подчеркнули в кабмине Великобритании.
Ранее минторг США ввел экспортные ограничения в отношении 28 компаний из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число пользователей VPN в России выросло почти на 40% в 2023 году
- По делу о банде из 1990-х задержан начальник штаба СОБР «Рысь» Алпатов
- Вильфанд пообещал москвичам снег на Новый год
- Греф: в Сбербанке не видят большого потенциала для укрепления рубля
- Ларисе Долиной во время юбилейного концерта потребовался врач
- Великобритания объявила о расширении санкционного списка против России
- Анджелина Джоли снимется в третьей части «Малефисенты»
- Путин назвал ОАЭ главным торговым партнером
- Anna Asti и рэпер A.V.G стали артистами года по версии Яндекс Музыки
- Кинорежиссер Сокуров выпустит авторскую версию фильма «Солнце»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru