Великобритания объявила о новом пакете антироссийских санкций

Власти Великобритании объявили в четверг, 23 июня, о новом пакете антироссийских санкций, сообщают РИА Новости. Ограничения коснутся оказания российским компаниям финансовых и брокерских услуг, ввоза в РФ британской национальной валюты, а также ряда товаров и технологий для нефтеперерабатывающей промышленности.

В Молдавии рассказали, почему не могут поддержать антироссийские санкции

Кроме того, в перечень запрещенной к экспорту в Россию продукции попали морепродукты и морские технологии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что макроэкономическая политика России на деле показывает эффективность на фоне санкций.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РоссияФинансыСанкции Против РоссииВеликобритания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры