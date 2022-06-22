Путин заявил об эффективности макроэкономической политики РФ на фоне санкций

Президент РФ Владимир Путин заявил, что макроэкономическая политика России на деле показывает эффективность на фоне санкций.

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