Путин заявил об эффективности макроэкономической политики РФ на фоне санкций
22 июня 202214:42
Президент РФ Владимир Путин заявил, что макроэкономическая политика России на деле показывает эффективность на фоне санкций.
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22 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru