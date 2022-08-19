Эрдоган: Турция займется восстановлением украинской инфраструктуры

Ранее стало известно, что Анкара и Киев по итогам трехсторонней встречи Эрдогана, преиздента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гуттереша подписали соглашение о восстановлении разрушенной украинской инфраструктуры.

В частности, будет создана целевая группа, координирующая восстановление дорог, мостов, объекты водо- и электроснабжения, больниц и школ.

