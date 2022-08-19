Эрдоган: Турция займется восстановлением украинской инфраструктуры

Турция займется восстановлением инфраструктуры Украины, разрушенной в результате боевых действий. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

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Ранее стало известно, что Анкара и Киев по итогам трехсторонней встречи Эрдогана, преиздента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гуттереша подписали соглашение о восстановлении разрушенной украинской инфраструктуры.

В частности, будет создана целевая группа, координирующая восстановление дорог, мостов, объекты водо- и электроснабжения, больниц и школ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияУкраинаРеджеп Тайип Эрдоган
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