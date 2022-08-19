Эрдоган: Турция займется восстановлением украинской инфраструктуры
Турция займется восстановлением инфраструктуры Украины, разрушенной в результате боевых действий. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что Анкара и Киев по итогам трехсторонней встречи Эрдогана, преиздента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гуттереша подписали соглашение о восстановлении разрушенной украинской инфраструктуры.
В частности, будет создана целевая группа, координирующая восстановление дорог, мостов, объекты водо- и электроснабжения, больниц и школ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+37 609 / сут.
Умерли
383 тыс.+65 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+21 887 / сут.
- Постпред РФ Ульянов допустил, что делегация МАГАТЭ посетит ЗАЭС в начале сентября
- Эрдоган: Турция займется восстановлением украинской инфраструктуры
- Берлускони призвал Италию отказаться от российского газа
- Эрдоган обсудит с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС
- Вице-адмирал Соколов подтвердил назначение врио командующего Черноморским флотом
- Минтруд: Антисанкционные меры предотвратили массовые увольнения
- Рассмотрение иска Минюста о запрете в РФ агентства «Сохнут» отложили на месяц
- В России зафиксировали максимальное с марта число случаев заражения COVID-19
- Патрушев обвинил США и Британию в возможной катастрофе на ЗАЭС
- Патрушев: Запад не прекращает готовиться к конфликту с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru