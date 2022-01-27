«Поздно спохватились»: России предрекли теракты на фоне эскалации в Донбассе

Обвинять украинские спецслужбы во взрыве в пассажирском автобусе Воронежа не стоит, но необходимо усилить работу российских спецслужб на фоне эскалации ситуации в Донбассе, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне стали известны новые подробности по расследованию взрыва в пассажирском автобусе в Воронеже. По данным источника МК, ЧП – не что иное, как диверсия, которую устроили выходцы из Украины, а взрыв был совершен с целью дестабилизации обстановки в регионе.

«Если было взрывчатое вещество, это должно было быть сразу установлено, на месте, вещество всегда оставляет остатки. Поэтому говорить о том, что мы проворонили и не смогли обнаружить, это все-таки странно. Спохватились спустя полгода почти? Если это теракт, то кто угодно мог его устроить, это могли устроить и украинские спецслужбы, и какие-нибудь исламисты радикалы. Это могли быть разборки криминальных групп. Обвинять конкретно украинские спецслужбы я бы не стал», - отметил Сивков.