«Поздно спохватились»: России предрекли теракты на фоне эскалации в Донбассе
Капитан в отставке Константин Сивков на фоне новых подробностей о причинах взрыва автобуса в Воронеже призвал российские спецслужбы усилить контроль.
Обвинять украинские спецслужбы во взрыве в пассажирском автобусе Воронежа не стоит, но необходимо усилить работу российских спецслужб на фоне эскалации ситуации в Донбассе, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне стали известны новые подробности по расследованию взрыва в пассажирском автобусе в Воронеже. По данным источника МК, ЧП – не что иное, как диверсия, которую устроили выходцы из Украины, а взрыв был совершен с целью дестабилизации обстановки в регионе.
«Если было взрывчатое вещество, это должно было быть сразу установлено, на месте, вещество всегда оставляет остатки. Поэтому говорить о том, что мы проворонили и не смогли обнаружить, это все-таки странно. Спохватились спустя полгода почти? Если это теракт, то кто угодно мог его устроить, это могли устроить и украинские спецслужбы, и какие-нибудь исламисты радикалы. Это могли быть разборки криминальных групп. Обвинять конкретно украинские спецслужбы я бы не стал», - отметил Сивков.
При этом он предупредил о возможных терактах и провокациях в российских регионах на фоне эскалации в Донбассе.
«Провокации будут, это однозначно, потому что втянуть Россию в войну нужно, поэтому это могут даже делать не украинские спецслужбы, это могут сделать и размещенные на территории Украины британские силы, вполне. Такие риски есть, надо наращивать деятельность наших спецслужб для предотвращения подобных терактов. Я думаю, что где-то в полосе до 200 километров от российско-украинской границы такие диверсии возможны», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
12 августа 2021 года на остановке общественного транспорта «Плехановская» внутри автобуса марки «ПАЗ» прогремел взрыв. В салоне находились 35 человек. Двое из них скончались, большинство пассажиров получили ранения различной степени тяжести.
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