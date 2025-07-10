СМИ: Трамп критиковал Пентагон за приостановку поставок оружия Киеву

Глава государства выражал мнение, что данный шаг не был должным образом согласован Минобороны США с Белым домом. При этом собеседники агентства указали, что администрация США спустя неделю после паузы возобновила поставки Украине определенных видов вооружений.

Киев теперь получает 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты к реактивной артиллерии GMLRS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

