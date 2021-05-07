Важен факт диалога. Востоковеды прокомментировали переговоры Путина и Нетаньяху
Востоковед Алексей Малашенко и арабист Марианна Беленькая в эфире НСН обратили внимание на продолжение взаимодействия России и Израиля на фоне повышения международной изоляции Москвы.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что в ходе телефонного разговора российский лидер просил передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия.
Кроме того, Путин и Нетаньяху затронули международную повестку, в том числе проблематику сирийского урегулирования, и условились о продолжении диалога по линии советов безопасности, а также военных, внешнеполитических и экономических ведомств.
Арабист Марианна Беленькая в беседе с НСН обратила внимание на сирийские и украинские вопросы переговоров глав России и Израиля.
«Израиль пытается через Россию продавливать уход проиранских сил как минимум с юга Сирии. Последнее время участились обстрелы Израиля с сирийской территории, недавний произошел в районе Латакии около российской военной базы, что России не очень нравится, и мы пытаемся понять, что на самом деле происходит.
Что касается Украины, ее президент Владимир Зеленский просил Биньямина Нетаньяху выступить его посредником в диалоге с главой России Владимиром Путиным, но, не думаю, что Россия примет это предложение и что она в нем нуждается», - предположила собеседница НСН.
Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко в эфире НСН подчеркнул, что важны не темы, а сам факт диалога между Россией и Израилем.
«Важен факт диалога, причем достаточно широкого. Говорить, что этот диалог привел к каким-то окончательным результатам, я бы не стал. Потому что по всем пунктам диалога есть и общие позиции, есть и противоречия между Россией и Израилем. Бывают разные оттенки в российско-израильских отношениях, тем не менее, и в Иерусалиме, и в Москве хотят, чтобы эти отношения продолжались. Россия все более и более остается в одиночестве, и любые диалоги, особенно с таким государством, как Израиль очень для Москвы полезны», - заявил эксперт.
Ранее стало известно, что 13 января глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху завёл личный канал в Telegram. Записи премьер-министра публикуются на русском языке. За неполных 4 часа канал набрал почти 3,5 тысячи подписчиков.
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