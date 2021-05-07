Важен факт диалога. Востоковеды прокомментировали переговоры Путина и Нетаньяху

Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко в эфире НСН подчеркнул, что важны не темы, а сам факт диалога между Россией и Израилем.

«Важен факт диалога, причем достаточно широкого. Говорить, что этот диалог привел к каким-то окончательным результатам, я бы не стал. Потому что по всем пунктам диалога есть и общие позиции, есть и противоречия между Россией и Израилем. Бывают разные оттенки в российско-израильских отношениях, тем не менее, и в Иерусалиме, и в Москве хотят, чтобы эти отношения продолжались. Россия все более и более остается в одиночестве, и любые диалоги, особенно с таким государством, как Израиль очень для Москвы полезны», - заявил эксперт.

Ранее стало известно, что 13 января глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху завёл личный канал в Telegram. Записи премьер-министра публикуются на русском языке. За неполных 4 часа канал набрал почти 3,5 тысячи подписчиков.

