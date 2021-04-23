Киев предложил Израилю стать посредником в переговорах с Москвой

Власти Украины предложили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху выступить посредником в переговорах Киева и Москвы. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телеканала i24News

По его словам, у премьер-министра хорошие отношения с президентами двух стран, что могло бы поспособствовать конструктивному диалогу. Также он добавил, что посол предложение не отклонил, выразил желание помочь.