Киев предложил Израилю стать посредником в переговорах с Москвой

Власти Украины предложили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху выступить посредником в переговорах Киева и Москвы. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телеканала i24News

По его словам, у премьер-министра хорошие отношения с президентами двух стран, что могло бы поспособствовать конструктивному диалогу. Также он добавил, что посол предложение не отклонил, выразил желание помочь.

Кругом «зрада». На Украине не поверили во встречу Зеленского с Путиным

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил главе российского государства Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Соответствующее видеообращение было опубликовано в Telegram. После этого президент России сообщил, что готов обсудить с Владимиром Зеленским отношения двух стран в Москве в любое удобное для коллеги время, но исключил возможность обсуждения проблем Донбасса.


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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:КиевРоссийско-украинские ОтношенияИзраиль
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