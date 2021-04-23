Киев предложил Израилю стать посредником в переговорах с Москвой
Власти Украины предложили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху выступить посредником в переговорах Киева и Москвы. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телеканала i24News
По его словам, у премьер-министра хорошие отношения с президентами двух стран, что могло бы поспособствовать конструктивному диалогу. Также он добавил, что посол предложение не отклонил, выразил желание помочь.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил главе российского государства Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Соответствующее видеообращение было опубликовано в Telegram. После этого президент России сообщил, что готов обсудить с Владимиром Зеленским отношения двух стран в Москве в любое удобное для коллеги время, но исключил возможность обсуждения проблем Донбасса.
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