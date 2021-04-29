Названы возможные сроки открытия границ Израиля для россиян
Российские туристы смогут посетить Израиль в лучшем случае в конце июля. Об этом изданию «Турпром» сообщил директор департамента министерства туризма Израиля в России и СНГ Владимир Шкляр.
Ранее в Израиле существовал запрет на въезд туристов. 23 мая он будет снят, однако предполагается запустить только несколько групп иностранных гостей из некоторых стран, в числе которых нет России.
Ожидается, что российские туристы смогут посетить «обетованную землю» не раньше июля, когда будут отработаны меры безопасности в связи с коронавирусом, а также смягчены карантинные меры.
Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал россиян отказаться от летнего отдыха за границей.
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