Названы возможные сроки открытия границ Израиля для россиян

Российские туристы смогут посетить Израиль в лучшем случае в конце июля. Об этом изданию «Турпром» сообщил директор департамента министерства туризма Израиля в России и СНГ Владимир Шкляр.

Ранее в Израиле существовал запрет на въезд туристов. 23 мая он будет снят, однако предполагается запустить только несколько групп иностранных гостей из некоторых стран, в числе которых нет России.

Ожидается, что российские туристы смогут посетить «обетованную землю» не раньше июля, когда будут отработаны меры безопасности в связи с коронавирусом, а также смягчены карантинные меры.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал россиян отказаться от летнего отдыха за границей.

