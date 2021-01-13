Премьер Израиля Нетаньяху завел Telegram-канал на русском языке

Ранее личный канал в Telegram завел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он сделал это после того, как отказался от использования WhatsApp в связи с изменением политики конфиденциальности.

Мессенджер предупредил пользователей, что будет делиться их информацией с головным Facebook.

Основатель и глава Telegram Павел Дуров сообщил ранее о рекордном росте числа пользователей за 72 часа – на 25 миллионов. 38% из них — жители Азии, 27% — европейцы, 21% — латиноамериканцы, 8% новичков — с Ближнего Востока.

