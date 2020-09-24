Вассерман рассказал, когда Белоруссия войдет в состав России
Белоруссия войдет в состав России через 5-10 лет. Такое мнение высказал публицист Анатолий Вассерман. Он полагает, что именно через столько времени технически это будет возможно. Кроме того, Вассерман полагает, что это произойдет на седьмом президентском сроке нынешнего президента Александра Лукашенко.
«Понятно, что Белоруссия — это такая же неотъемлемая часть России, как и Российская Федерация. Но есть одна техническая проблема. Ограниченность возможностей нынешних средств управления хозяйства приводит к тому, что целесообразно держать определенную дистанцию между Белоруссией и Россией. И объем технических средств, конкретно вычислительная мощность, достаточная, чтобы снять это препятствие, накопится, по моим оценкам, лет через пять-десять. То есть в пределах седьмого президентского срока Лукашенко», - заявил Вассерман во время эфира, организованного Медиагруппой «Патриот».
Вассерман выразил уверенность, что Лукашенко останется в Белоруссии президентом и после окончания шестого срока, на который он был избран в августе 2020 года.
«То, что он будет переизбран и в седьмой раз, в этом я совершенно уверен, потому что нынешняя попытка цветного бунта оттолкнула от западных рецептов даже тех, кто верил тамошним средствам массовой рекламы, агитации и дезинформации», — цитирует РИА ФАН Вассермана.
Накануне в Белоруссии прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко. Независимый политолог и экономист Андрей Суздальцев рассказал в эфире НСН, как повлияет непризнание Лукашенко странами Запада президентом страны на транзит товаров и экспорт сырья.
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