Вассерман рассказал, когда Белоруссия войдет в состав России

«Понятно, что Белоруссия — это такая же неотъемлемая часть России, как и Российская Федерация. Но есть одна техническая проблема. Ограниченность возможностей нынешних средств управления хозяйства приводит к тому, что целесообразно держать определенную дистанцию между Белоруссией и Россией. И объем технических средств, конкретно вычислительная мощность, достаточная, чтобы снять это препятствие, накопится, по моим оценкам, лет через пять-десять. То есть в пределах седьмого президентского срока Лукашенко», - заявил Вассерман во время эфира, организованного Медиагруппой «Патриот».

Вассерман выразил уверенность, что Лукашенко останется в Белоруссии президентом и после окончания шестого срока, на который он был избран в августе 2020 года.

«То, что он будет переизбран и в седьмой раз, в этом я совершенно уверен, потому что нынешняя попытка цветного бунта оттолкнула от западных рецептов даже тех, кто верил тамошним средствам массовой рекламы, агитации и дезинформации», — цитирует РИА ФАН Вассермана.

Накануне в Белоруссии прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко. Независимый политолог и экономист Андрей Суздальцев рассказал в эфире НСН, как повлияет непризнание Лукашенко странами Запада президентом страны на транзит товаров и экспорт сырья.



