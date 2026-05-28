Вассерман объяснил бессмысленность переговоров с Европой
Переговоры с европейцами в настоящее время «в лучшем случае бессмысленны», так как «Европа пребывает в какой-то параллельной реальности». Об этом «ФедералПресс» заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
По его словам, все темы для переговоров, которые заявляет Европа, сводятся, по сути, к условиям капитуляции России.
«Переговоров как таковых они не предвидят и не хотят. Они искренне убеждены, что мы рано или поздно проиграем», – заключил парламентарий.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз лишь имитирует желание переговоров с Россией по урегулированию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
