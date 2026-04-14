Вассерман решил не переизбираться в Госдуму

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман не будет переизбираться по своему одномандатному округу, сообщает «Коммерсант».

Памфилова: В России научились проводить выборы в экстремальных условиях

Он не сумел найти спонсоров для своей кампании. На осенних выборах по Преображенскому округу Москвы намерен баллотироваться президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Ранее он трижды избирался в Думу от Ульяновской области.

Вассерман считает, что решение сменить «прописку» хоккеист принял после того, как узнал, что Вассерман на второй срок уже не претендует.

Ранее Вассерман назвал «стоимость» своего нового мандата в Госдуме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Сергей Булкин
