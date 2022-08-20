Вассерман: На месте Украины могут возникнуть два федеральных округов России

Юго-Западный и Новороссийский федеральные округа могут возникнуть на месте Украины после завершения спецоперации, предположил депутат Государственной думы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман. Об этом сообщает издание Ura.ru.

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По мнению политика, в будущем Украина, «как и любая террористическая организация, она должна быть полностью ликвидирована».

«В каком формате войдут в состав Российской Федерации те регионы, что сейчас называются Украиной, это уже вопрос технический», — отметил Вассерман.

Он не назвал сроков и планируемых территориальных изменений Украины.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что технически выборы в Госдуму РФ и референдум о статусе Запорожской и Херсонской областей можно провести в один день, но тогда жители этих регионов не смогут сразу проголосовать за своих представителей в нижнюю палату.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:РоссияВоенная ОперацияУкраинаАнатолий Вассерман
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