Вассерман: На месте Украины могут возникнуть два федеральных округов России

По мнению политика, в будущем Украина, «как и любая террористическая организация, она должна быть полностью ликвидирована».

«В каком формате войдут в состав Российской Федерации те регионы, что сейчас называются Украиной, это уже вопрос технический», — отметил Вассерман.

Он не назвал сроков и планируемых территориальных изменений Украины.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что технически выборы в Госдуму РФ и референдум о статусе Запорожской и Херсонской областей можно провести в один день, но тогда жители этих регионов не смогут сразу проголосовать за своих представителей в нижнюю палату.

