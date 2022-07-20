Посольство в США: Россия возвращает мир на освобожденные территории Украины
Россия возвращает мир на взятые под контроль территории Украины, заявили в посольстве РФ в США. Таким образом дипмиссия прокомментировала обвинения Белого дома в адрес Москвы о намерении «аннексировать украинские территории».
Ранее в американской администрации заявили, что США не признают присоединение к РФ территорий, которые Вашингтон считает украинскими. Если часть регионов Украины присоединится к России, Соединенные Штаты планируют ввести новые санкции против Москвы, пишет РИА ФАН.
«Утверждения о захватническом характере российской военной спецоперации в корне ложны. Мы возвращаем мир на освобожденные территории, создаем условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности», — говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
Как подчеркнули в дипмиссии, российское руководство не раз заявляло, что население взятых под контроль территорий самостоятельно определит свое будущее, пишет RT.
«Очередные инсинуации являются еще одним подтверждением стремления Вашингтона "раскочегаривать" конфликт как можно дольше», — добавили в посольстве.
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