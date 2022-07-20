Посольство в США: Россия возвращает мир на освобожденные территории Украины

Россия возвращает мир на взятые под контроль территории Украины, заявили в посольстве РФ в США. Таким образом дипмиссия прокомментировала обвинения Белого дома в адрес Москвы о намерении «аннексировать украинские территории».

Ранее в американской администрации заявили, что США не признают присоединение к РФ территорий, которые Вашингтон считает украинскими. Если часть регионов Украины присоединится к России, Соединенные Штаты планируют ввести новые санкции против Москвы, пишет РИА ФАН.