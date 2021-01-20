«Вашингтонское болото!» Соловьев назвал причину поражения Трампа

Телеведущий в эфире НСН заявил, что уходящий президент США сделал много неприятного для России.

Президент США Дональд Трамп произнес «прощальную речь» в должности главы государства. По сообщению пресс-службы Белого дома, Трамп выразил уверенность, что во время своего правления подтвердил «священную идею» о том, что власти обязаны «отвечать» перед жителями страны, и заявил, что на своем посту сделал «все и даже больше».

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал НСН, что Трамп был веселый в своей непредсказуемости. Вместе с тем он подчеркнул, что в отношении России глава США был настроен враждебно.

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«Я не гражданин США. Пусть американцы разбираются в своем отношении к своим президентам. Но можно сказать точно одно – для России ничего хорошего Трамп не сделал, наоборот, санкционная политика только нарастала. Очевидно, что в международную политику был дополнительно привнесен элемент непредсказуемости. По крайней мере, Трамп был веселый. Уж чего-чего, а информационных поводов он давал множество. Но он не осушил "вашингтонское болото", и сия пучина поглотила его. "Трясина" его пересилила, поэтому был Трамп - и нет Трампа. А "вашингтонское болото" живет и побеждает. Не надо искать, какой президент США лучше для России. Все хуже! Для нас все одинаково плохи. Но не нужно переживать», - добавил он.

В своей прощальной речи Трамп упомянул, что Америка обязана ему отсутствием новых войн и восстановлением мирового лидерства. Также в своей речи уходящий президент упомянул тот факт, что ему удалось выступить против КНР «как никогда ранее».

Ранее Трамп заявил, что отказывается присутствовать на церемонии вступления избранного президента Джо Байдена в должность, вместо этого он полетит во Флориду.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:Владимир СоловьевВыборы в СШАДональд Трамп
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