Трамп выступил с прощальной речью в роли президента

Президент США Дональд Трамп произнес "прощальную речь" в должности главы государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Не допустить СССР 2.0. Названы главные цели Байдена во внешней политике

Трамп выразил уверенность, что во время своего правления подтвердил "священную идею" о том, что власти обязаны "отвечать" перед жителями страны, и заявил, что на своем посту сделал "всё и даже больше".

По мнению Трампа, Америка обязана ему отсутствием новых войн и восстановлением мирового лидерства США. Также в своей речи уходящий президент упомянул тот факт, что ему удалось выступить против КНР "как никогда ранее".

Он подчеркнул, что для США важна уверенность в своем "национальном величии", и заключил, что будет "молиться за успех новой администрации Джо Байдена" для процветания страны. Однако, по словам Трампа, При этом он отметил, что то политическое движение, которое он начал, является "только началом".

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:Выборы в СШАПрезидент СШАДональд Трамп
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры