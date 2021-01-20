Трамп выступил с прощальной речью в роли президента
Президент США Дональд Трамп произнес "прощальную речь" в должности главы государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Трамп выразил уверенность, что во время своего правления подтвердил "священную идею" о том, что власти обязаны "отвечать" перед жителями страны, и заявил, что на своем посту сделал "всё и даже больше".
По мнению Трампа, Америка обязана ему отсутствием новых войн и восстановлением мирового лидерства США. Также в своей речи уходящий президент упомянул тот факт, что ему удалось выступить против КНР "как никогда ранее".
Он подчеркнул, что для США важна уверенность в своем "национальном величии", и заключил, что будет "молиться за успех новой администрации Джо Байдена" для процветания страны. Однако, по словам Трампа, При этом он отметил, что то политическое движение, которое он начал, является "только началом".
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