Трамп покинет Белый дом в день инаугурации ранним утром и улетит во Флориду
Действующий президент США Дональд Трамп в день инаугурации избранного президента Джо Байдена покинет свою резиденцию в Белом доме в 8:00 по местному времени и не посетит церемонию в Вашингтоне – вместо этого он полетит во Флориду, следует из сообщения пресс-службы Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что отказывается присутствовать на церемонии вступления Байдена в должность. Как сообщает Reuters, перед отлетом вместе с первой леди в свое поместье во Флориде, Трамп организует прощальную церемонию на военное базе Эндрюс под Вашингтоном.
Вице-президент США Майкл Пенс планирует посетить инаугурацию Байдена, которая пройдет в полдень по местному времени на капитолийском холме в Вашингтоне. Избранный президент накануне сообщил журналистам, что будет рад видеть на церемонии Пенса.
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