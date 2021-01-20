Трамп покинет Белый дом в день инаугурации ранним утром и улетит во Флориду

Действующий президент США Дональд Трамп в день инаугурации избранного президента Джо Байдена покинет свою резиденцию в Белом доме в 8:00 по местному времени и не посетит церемонию в Вашингтоне – вместо этого он полетит во Флориду, следует из сообщения пресс-службы Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что отказывается присутствовать на церемонии вступления Байдена в должность. Как сообщает Reuters, перед отлетом вместе с первой леди в свое поместье во Флориде, Трамп организует прощальную церемонию на военное базе Эндрюс под Вашингтоном.