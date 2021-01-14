Похоронить Трампа. Палата представителей проголосовала за импичмент

Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, проголосовала за импичмент действующего президента США Дональда Трампа в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. Прямую трансляцию голосования вел телеканал MSNBC.

Дебаты продлились более семи часов. За импичмент Трампа из-за якобы подстрекательства к мятежу проголосовали 232 законодателей, против — 197. Сообщается, что среди поддержавших отстранение Трампа от должности было 10 членов Республиканской партии.

Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить Трампа от должности. Теперь резолюция об импичменте будет направлена в Сенат. Прошлая попытка демократов объявить импичмент президенту-республиканцу потерпела неудачу именно на этом этапе. Помимо этого, верхняя палата может не успеть проголосовать по инициативе до истечения президентский полномочий Трампа 20 января.

Телеведущий и журналист Владимир Познер в эфире НСН объяснял, почему конгрессмены торопятся объявить импичмент своему президенту за восемь дней до истечения срока его полномочий.

«Импичмент будет означать, что Трамп не сможет больше никогда баллотироваться в президенты. Это будет конец политической карьере. Импичмент можно объявить только действующему президенту, а через несколько дней он уже главой государства не будет. Поэтому если это делать, то в ближайшее время. Трамп может сохранить влияние на республиканцев определенного толка, но это уже будет неизбираемый человек», - отметил он.