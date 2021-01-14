Похоронить Трампа. Палата представителей проголосовала за импичмент
Нижняя палата Конгресса проголосовала за импичмент действующего президента США, но республиканцы в Сенате не спешат возвращаться с каникул.
Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, проголосовала за импичмент действующего президента США Дональда Трампа в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. Прямую трансляцию голосования вел телеканал MSNBC.
Дебаты продлились более семи часов. За импичмент Трампа из-за якобы подстрекательства к мятежу проголосовали 232 законодателей, против — 197. Сообщается, что среди поддержавших отстранение Трампа от должности было 10 членов Республиканской партии.
Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить Трампа от должности. Теперь резолюция об импичменте будет направлена в Сенат. Прошлая попытка демократов объявить импичмент президенту-республиканцу потерпела неудачу именно на этом этапе. Помимо этого, верхняя палата может не успеть проголосовать по инициативе до истечения президентский полномочий Трампа 20 января.
Телеведущий и журналист Владимир Познер в эфире НСН объяснял, почему конгрессмены торопятся объявить импичмент своему президенту за восемь дней до истечения срока его полномочий.
«Импичмент будет означать, что Трамп не сможет больше никогда баллотироваться в президенты. Это будет конец политической карьере. Импичмент можно объявить только действующему президенту, а через несколько дней он уже главой государства не будет. Поэтому если это делать, то в ближайшее время. Трамп может сохранить влияние на республиканцев определенного толка, но это уже будет неизбираемый человек», - отметил он.
Телеведущий добавил, что при отказе вице-президента Майка Пенса применять 25-ю поправку к Конституции процедура импичмента может начаться в тот же день.
Накануне вице-президент США Майк Пенс отказался выступать против отстранения Трампа от власти, заявив, что он не будет использовать 25-ю поправку к Конституции о неспособности главы государства исполнять свои обязанности. «Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны», — отметил Пенс, призвав конгресс избегать действий, которые могут еще больше расколоть общество или привести к росту конфронтации.
По мнению оппонентов Трампа, отказ президента признать поражение на выборах и подстрекательство своих сторонников привели к атаке на здание Капитолия. Во время беспорядков погибли пять человек, десятки были задержаны.
Трамп после произошедшего назвал свою речь перед сторонниками, после которой начались беспорядки у здания Конгресса, полностью допустимой. Президент заявил, что ситуация вокруг призывов к его импичменту является опасной для страны, подчеркнув, что не хочет насилия.
У сената практически нет шансов проголосовать за импичмент до 20 января, считают эксперты. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН рассказал, что Трампа пытаются выжить из политики его оппоненты, одновременно создав предпосылки для дальнейших преследований. Вместе с тем он выразил сомнение в отстранении президента США от власти до истечения его полномочий.
«Думаю, они не успеют. По крайней мере, это очень трудно сделать, соблюдая американские правила. Делают они это специально, чтобы "зачистить" Трампа и трампизм, убрать с политической площадки. Если они эти действия хотя бы начнут, у них есть шанс законодательно запретить ему дальше избираться. Они боятся, что он еще раз попробует на выборы пойти. Или люди, которых он поддержит. Трамп был во многом случайным человеком для американского политического истеблишмента. Он чужой не только для практически всех демократов, но и для многих республиканцев. Он вне политического класса. И они пытаются выжечь все, что связано с Трампом, и создать предпосылки для его дальнейших преследований», - сказал Климов.
Тем временем лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отказался созывать сенат на экстренную сессию с каникул — первое заседание состоится по плану 19 января. Если все же сенат успеет отстранить Трампа от власти до 20 января, то 46-м президентом США на сутки — или часы — станет не Джо Байден, а вице-президент Майк Пенс.
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