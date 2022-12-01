Пентагон: США заключили контракт на закупку NASAMS для Украины
Американские власти заключили контракт на 1,2 млрд долларов с компанией Raytheon на закупку для Украины систем противовоздушной обороны NASAMS, сообщает Министерство обороны США.
«Raytheon получил контракт с фиксированной стоимостью на 1 миллиард 216 миллионов долларов на закупку NASAMS и связанного с ними оборудования, услуг и запасных частей для поддержки усилий на Украине», — следует из сообщения Пентагона.
Напомним, США передают в рамках нового пакета помощи Украине 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для противодействия беспилотным летательным аппаратам, дополнительные боеприпасы для комплексов ПВО NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационные ракеты HARM, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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