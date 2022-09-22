СМИ: на Камчатке вице-губернатора мобилизовали в район СВО
Вице-губернатор Камчатского края Сергей Миронов оказался в числе призванных в ряды Вооруженных сил РФ в рамках объявленной частичной мобилизации, сообщает местное издание «Кам 24».
По словам 42-летнего чиновника, он уже получил повестку и начал готовиться к военным сборам, а затем к отправке в зону СВО на Украине.
Издание отмечает, что Миронов считает себя патриотом, поэтом у «с гордостью воспринял возможность выполнить долг перед Отечеством».
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания заявил, что у депутатов «брони» от мобилизации нет, сообщает RT.
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