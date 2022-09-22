СМИ: на Камчатке вице-губернатора мобилизовали в район СВО

По словам 42-летнего чиновника, он уже получил повестку и начал готовиться к военным сборам, а затем к отправке в зону СВО на Украине.

Издание отмечает, что Миронов считает себя патриотом, поэтом у «с гордостью воспринял возможность выполнить долг перед Отечеством».

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания заявил, что у депутатов «брони» от мобилизации нет, сообщает RT.



