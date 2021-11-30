Посол Антонов: США де-факто выдворяют российских дипломатов
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США де-факто выдворяют дипломатов РФ, передает РИА Новости.
По его словам, Вашингтон искажает факты относительно требования к российским дипломатам покинуть страну. На самом деле речь идет о фактическом выдворении. «Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности», — заявил дипломат. По его словам, дело обстоит с точностью до наоборот.
Как отметил Антонов, именно госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне, а также генконсульств РФ в Нью-Йорке и Хьюстоне. «В отношении других диппредставительств действует пятилетний период пребывания в США», — отметил посол.
Ранее официальный представитель Госдепа США Джалина Портер сообщила, что Вашингтон стремится к «большему паритету», ограничивая срок пребывания в США российских дипломатов тремя годами.
Ранее Антонов сообщил, что обвинения США в адрес России о вмешательстве Москвы в дела Вашингтона не прекращаются, хотя доказательств этому по-прежнему нет. Так посол оценил доклад министерства внутренней безопасности США, в котором Россию обвинили в дезинформации о коронавирусной инфекции.
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