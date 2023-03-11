В Японии предупредили, что власти страны пожалеют об антироссийской политике

По его мнению, становиться врагом Москвы после конфликта на Украине очень опасно, отмечает РИА Новости.

«В Японии всё ещё не понимают ситуацию и до сих пор во всём винят Россию. Призывают к санкциям. Но через пять — десять лет японцы пожалеют о своих нынешних решениях», — цитирует Магосаки RT.

Бывший японский дипломат прогнозирует, что с августа военная помощь США резко уменьшится, это вызовет осложнения для украинской стороны в зоне СВО.

Становится очевидно, что немыслимо думать о проигрыше России, утверждает Магосаки.

Ранее японские власти ввели ограничения против высокопоставленных сотрудников Администрации президента России, сообщает Министерство иностранных дел Японии.





