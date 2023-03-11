В Японии предупредили, что власти страны пожалеют об антироссийской политике

Токио будет жалеть о своей антироссийской политике на фоне поддержки Украины, считает японский экс-дипломат Укэру Магосаки. Об этом он заявил в комментарии Nikkan Gendai.

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По его мнению, становиться врагом Москвы после конфликта на Украине очень опасно, отмечает РИА Новости.

«В Японии всё ещё не понимают ситуацию и до сих пор во всём винят Россию. Призывают к санкциям. Но через пять — десять лет японцы пожалеют о своих нынешних решениях», — цитирует Магосаки RT.

Бывший японский дипломат прогнозирует, что с августа военная помощь США резко уменьшится, это вызовет осложнения для украинской стороны в зоне СВО.

Становится очевидно, что немыслимо думать о проигрыше России, утверждает Магосаки.

Ранее японские власти ввели ограничения против высокопоставленных сотрудников Администрации президента России, сообщает Министерство иностранных дел Японии.



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Фото: digital.gov.ru
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