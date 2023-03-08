Японский производитель сельхозтехники Yanmar уйдет из России
Yanmar Holdings прекратить деятельность на российском рынке. Об этом сказано в пресс-релизе компании.
Производящая сельхозтехнику и сварочные аппараты японская компания полностью прекратит деятельность на территории РФ в начале апреля 2023 года.
В России у японского производителя действует дочернее предприятие «Янмар РУС». Все ее операции будут прекращены, сказано в релизе.
Yanmar работает в РФ с 2014 года. После начала спецоперации на Украине компания приостановила деятельность на отечественном рынке.
Глава табачной компании Philip Morris Яцек Ольчак ранее признал, что испытывает проблемы с продажей российского бизнеса. Он пожаловался, что не может реализовать активы по приемлемой цене, передает НСН.
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