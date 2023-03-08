Японский производитель сельхозтехники Yanmar уйдет из России

Производящая сельхозтехнику и сварочные аппараты японская компания полностью прекратит деятельность на территории РФ в начале апреля 2023 года.

В России у японского производителя действует дочернее предприятие «Янмар РУС». Все ее операции будут прекращены, сказано в релизе.

Yanmar работает в РФ с 2014 года. После начала спецоперации на Украине компания приостановила деятельность на отечественном рынке.

Глава табачной компании Philip Morris Яцек Ольчак ранее признал, что испытывает проблемы с продажей российского бизнеса. Он пожаловался, что не может реализовать активы по приемлемой цене, передает НСН.

