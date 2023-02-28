Япония ввела санкции против «Росбанка» и группы «Вагнер»
Японские власти ввели ограничения против высокопоставленных сотрудников Администрации президента России, сообщает Министерства иностранных дел Японии.
Санкции введены в отношении Александра Харичевой и Бориса Рапопорта. Также под ограничения попал двоюродный брат Рамзана Кадырова Турпал-Али Ибрагимов, глава концерна «Калашников» Алан Лушников. Всего Токио заморозит активы 39 человек и 73 российских организаций.
Также ограничения наложены на «Росбанк» и группу «Вагнер».
Ранее глава Украины Владимир Зеленский также ввел санкции против компаний российского предпринимателя Евгения Пригожина и структур, которые связывают с ним.
А власти США объявили группу «Вагнер» транснациональной криминальной организацией.
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