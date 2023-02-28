Япония ввела санкции против «Росбанка» и группы «Вагнер»

Японские власти ввели ограничения против высокопоставленных сотрудников Администрации президента России, сообщает Министерства иностранных дел Японии.

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Санкции введены в отношении Александра Харичевой и Бориса Рапопорта. Также под ограничения попал двоюродный брат Рамзана Кадырова Турпал-Али Ибрагимов, глава концерна «Калашников» Алан Лушников. Всего Токио заморозит активы 39 человек и 73 российских организаций.

Также ограничения наложены на «Росбанк» и группу «Вагнер».

Ранее глава Украины Владимир Зеленский также ввел санкции против компаний российского предпринимателя Евгения Пригожина и структур, которые связывают с ним.

А власти США объявили группу «Вагнер» транснациональной криминальной организацией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БанкиЧВК "Вагнер"ЯпонияСанкции Против России
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