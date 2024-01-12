В Японии будут следить за ситуацией после слов Путина о Курилах

Правительство Японии будет внимательно следить за ситуацией и «реагировать соответствующим образом» после слов президента РФ Владимира Путина о намерении посетить Курильские острова. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабмина Ёсимаса Хаяси, передает Jiji.

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Накануне российский глава в ходе рабочей поездки в Хабаровск пообещал когда-нибудь обязательно посетить Курильские острова. По словам Путина, там он никогда не был, но «обязательно приедет».

В Японии Курильскую гряду считают своими «северными территориями». Речь идет об островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Страна называет их «незаконно оккупированными Россией».

Россия готова обсуждать с Японией мирный договор, но не вопрос принадлежности Курильских островов, сказал в интервью НСН первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.


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ФОТО: РИА Новости
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