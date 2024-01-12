В Японии будут следить за ситуацией после слов Путина о Курилах

Накануне российский глава в ходе рабочей поездки в Хабаровск пообещал когда-нибудь обязательно посетить Курильские острова. По словам Путина, там он никогда не был, но «обязательно приедет».

В Японии Курильскую гряду считают своими «северными территориями». Речь идет об островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Страна называет их «незаконно оккупированными Россией».

Россия готова обсуждать с Японией мирный договор, но не вопрос принадлежности Курильских островов, сказал в интервью НСН первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.





