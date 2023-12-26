МИД Японии хочет возобновить соглашение о промысле в районе Курил с Россией
Япония продолжит добиваться согласования с Россией соглашения о рыбном промысле в районе южной части Курильских островов, пишет ТАСС со ссылкой на министр иностранных дел страны Ёко Камикава.
«Мы продолжим вести работу с российской стороной с целью осуществления промысла», — сказала глава ведомства на пресс-конференции в Токио.
Вину за сложившуюся ситуацию министр наложила на российскую сторону. Япония, по ее словам, не может получить «никакого положительного ответа» от Москвы. МИД России еще в январе 2023 года уведомил посольство Японии в РФ о том, что согласовать сроки межправительственных консультаций в данный момент невозможно.
Ранее СМИ сообщали о том, что японские рыбаки несут серьезные потери из-за антироссийских санкций и требуют компенсации потерь от своего правительства, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru