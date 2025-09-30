Россия победила в конфликте на Украине, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он заявил в эфире программы «Борцовский час» на YouTube.

Политик прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, заявившего, что Украина якобы могла бы «вернуть свою страну в ее первоначальном виде» и «может быть, даже пойти дальше». Также глава Белого дома отмечал, что для Киева настало время действовать.

По словам Орбана, Трамп спрашивал его мнение по этому вопросу.

«Я ответил, что исход... решен: русские победили. Этот вопрос закрыт», - подчеркнул венгерский премьер.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал победу страны в специальной военной операции одной из ключевых задач России, пишет 360.ru.

