«Вопрос закрыт»: Орбан заявил о победе России в украинском конфликте
Россия победила в конфликте на Украине, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он заявил в эфире программы «Борцовский час» на YouTube.
Политик прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, заявившего, что Украина якобы могла бы «вернуть свою страну в ее первоначальном виде» и «может быть, даже пойти дальше». Также глава Белого дома отмечал, что для Киева настало время действовать.
По словам Орбана, Трамп спрашивал его мнение по этому вопросу.
«Я ответил, что исход... решен: русские победили. Этот вопрос закрыт», - подчеркнул венгерский премьер.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал победу страны в специальной военной операции одной из ключевых задач России, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Прима-балерина Большого театра назвала самый популярный балет у иностранцев
- Бывшего и.о. замгубернатора Кубани задержали за хищения гумпомощи для СВО
- «Вопрос закрыт»: Орбан заявил о победе России в украинском конфликте
- В Мордовии задержали мужчину за поджоги железнодорожной инфраструктуры
- Автоюрист объяснил бессмысленность борьбы с тонировкой
- Продажа Electronic Arts приведет к смещению акцентов в играх
- Диетолог назвала норму сладкого в день для здорового человека
- В Индонезии обрушилось здание исламской школы-интерната
- Алиханов: Утильсбор на люксовые авто может достигать 10 млн рублей к 2030 году
- От музыки до балета: Чем панк-сказка «Король и Шут» удивит зрителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru