В Великобритании заявили о «отчаянном» положении украинцев из Крыма
Жители Крыма, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении. Об этом заявила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс. По ее словам, у них нет доступа к базовым социальным услугам, сообщает Ura.ru. Постпред отметила, что проблемы возникли у тех, кто не поменял гражданство.
В свою очередь исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на слова британской коллеги, пишет Газета.ру. По его словам, двойные стандарты и избирательные подходы часто отражаются на авторитете международного гуманитарного права.
«В этих условиях у многих…возникает соблазн раскрутить нарушения одних сторон и утаить преступления других», — цитируют Полянского Известия.
Он подчеркнул, что на территории Крыма нет вооруженного конфликта, а заявления о международном гуманитарном праве в отношении российской стороны являются неуместными, пишет Утро.ру.
Ранее член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, что киевская власть занимается самообманом. По его мнению, большинство украинских политиков уже смирились, что Крым не вернуть, но они вынуждены выступать с противоположными заявлениями.
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