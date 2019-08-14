В Великобритании заявили о «отчаянном» положении украинцев из Крыма

В свою очередь исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на слова британской коллеги, пишет Газета.ру. По его словам, двойные стандарты и избирательные подходы часто отражаются на авторитете международного гуманитарного права.

«В этих условиях у многих…возникает соблазн раскрутить нарушения одних сторон и утаить преступления других», — цитируют Полянского Известия.

Он подчеркнул, что на территории Крыма нет вооруженного конфликта, а заявления о международном гуманитарном праве в отношении российской стороны являются неуместными, пишет Утро.ру.

Ранее член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, что киевская власть занимается самообманом. По его мнению, большинство украинских политиков уже смирились, что Крым не вернуть, но они вынуждены выступать с противоположными заявлениями.

