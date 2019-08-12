Крым будет просить российские власти о диалоге с Украиной по вопросу Днепра
Власти Крыма намерены инициировать диалог руководства Украины и России с целью решения насущного вопроса – допуска на полуостров вод Днепра с российской территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпреда Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова.
Как заявил агентству Мурадов, это позволит решить проблемы с водоснабжением в северной части республики. Проблемы начались в апреле 2014 года, когда украинская стороны остановила поставки в Крым воды Днепра по Северо-Крымскому каналу.
Как пишет RT, весной 2017 года в Крыму заявляли, что строительство Украиной дамбы для перекрытия подачи днепровских вод на полуостров не скажется на водообеспечении.
Напомним, Крым вошел в состав России по результатам народного референдума весной 2014 года. До сих пор ряд стран и Украина не признали итоги данного голосования.
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