Премьер Польши призвал ввести санкции против всех членов «Единой России»
Польша добивается введения Евросоюзом санкций в отношении всех членов партии «Единая Россия». Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
«На последнем саммите ЕС мы предложили санкции в отношении всех членов партии "Единая Россия"», — цитирует политика ТАСС.
По словам Моравецкого, все депутаты-единороссы «несут ответственность».
На фоне специальной военной операции РФ на Украине западные страны ввели ряд политических и экономических санкций, в том числе касающихся российских депутатов. Так, Минфин США ввел ограничения против 328 членов Госдумы, напоминает Ura.ru.
Между тем фонд «Общественное мнение» выяснил, как россияне оценивают влияние санкций на свою жизнь. По мнению большинства опрошенных, наиболее ощутимыми стали ограничения на поставку высокотехнологичного оборудования и электроники: об этом заявили 37% респондентов, пишет «Свободная пресса».
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