В Великобритании раскрыли срок отъезда из Украины своих военных инструкторов
Британские военные инструкторы начнут выезжать с территории Украины 12-13 февраля. Об этом сообщило Минобороны Великобритании в Twitter интервью заместителя министра обороны королевства Джеймса Хеппи с «Би-би-си».
Хеппи заявил, что «британских войск на Украине не будет, если возникнет какой-либо конфликт с Россией».
По его словам, британцам следует «немедленно покинуть» Украину. Замминистра обороны Британии подчеркнул, что гражданским лицам не следует ожидать военной эвакуации из страны, пишет Газета.ru.
Ранее в посольстве США в Киеве заявили, что Украину по приказу Госдепа покидают дипломаты, не занимающие критически важные должности.
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