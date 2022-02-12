В Великобритании раскрыли срок отъезда из Украины своих военных инструкторов

Хеппи заявил, что «британских войск на Украине не будет, если возникнет какой-либо конфликт с Россией».

По его словам, британцам следует «немедленно покинуть» Украину. Замминистра обороны Британии подчеркнул, что гражданским лицам не следует ожидать военной эвакуации из страны, пишет Газета.ru.

Ранее в посольстве США в Киеве заявили, что Украину по приказу Госдепа покидают дипломаты, не занимающие критически важные должности.