Посольство США на Украине: Часть дипломатов эвакуируют
По приказу Госдепа Украину покидают дипломаты, не занимающие критически важные должности. Об этом заявили в посольстве США в Киеве.
«Сегодня Госдеп приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, указывающих на возможность серьезных военных действий», — сообщает диппредставительство в Twitter.
Подчеркивается, что основные сотрудники посольства продолжают работу на Украина, пишет Газета.ru.
Ранее Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Государственный департамент США планирует в субботу объявить об эвакуации посольства Соединенных Штатов в Киеве.
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