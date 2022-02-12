Посольство США на Украине: Часть дипломатов эвакуируют

«Сегодня Госдеп приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, указывающих на возможность серьезных военных действий», — сообщает диппредставительство в Twitter.

Подчеркивается, что основные сотрудники посольства продолжают работу на Украина, пишет Газета.ru.

Ранее Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Государственный департамент США планирует в субботу объявить об эвакуации посольства Соединенных Штатов в Киеве.

